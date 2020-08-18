Дольщики еще одного долгостроя в Саратове получат компенсации

Дольщики еще одного долгостроя получат компенсации. Речь идет о 45 семьях дольщиков «Стройинтерсервис» - ЖСК "Спартак".

Как сообщили в паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина в Instagram, такое решение принял Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Теперь на рассмотрении у Фонда осталось всего два дома: ФЖС «Ильинский проезд» и Федоровская, 1.

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