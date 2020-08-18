В Энгельсе пьяный пациент избил приехавшего по вызову медика

Девушка-фельдшер пострадала от рук пьяного пациента
В Энгельсе пациент напал на фельдшера скорой помощи.
Как сообщил на заседании координационного совета первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, это произошло, когда бригада скорой помощи приехала по вызову пациенту с высоким давлением.
- Медиков не остановило, что от пациента исходил стойкий запах алкоголя. Когда фельдшер наклонилась, она получила удар по голове и в лицо, — рассказал Станислав Шувалов.
По его словам, сразу была оповещена полиция, она начала проверку.
Пострадавшая девушка-фельдшер находится в больнице Энгельса, где ей оказывают помощь, в том числе, психологическую.
Станислав Шувалов выразил недоумение, что в такое время, когда медики приравниваются к героям, происходят такие из ряда вон выходящие случаи, которые могут даже отвратить врачей от выбранной ими профессии.
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