В Балакове «пирожок» на путях не уступил поезду

Фото из соцсетей
В Балакове Саратовской области сегодня, 18 августа, легковушка не уступила поезду.
- Авария произошла около 11:05 на железнодорожном переезде. Столкнулись «Иж» и локомотив, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
На фото из соцсетей видно, что столкнулся с машиной все-таки не локомотив, а железнодорожная цистерна.
В ДТП никто не пострадал.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.