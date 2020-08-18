В Балакове «пирожок» на путях не уступил поезду

Фото из соцсетей

В Балакове Саратовской области сегодня, 18 августа, легковушка не уступила поезду.

- Авария произошла около 11:05 на железнодорожном переезде. Столкнулись «Иж» и локомотив, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

На фото из соцсетей видно, что столкнулся с машиной все-таки не локомотив, а железнодорожная цистерна.

В ДТП никто не пострадал.

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