В Саратовской области племянник пытался зарезать дядю

В селе в Марксовском районе будут судить 46-летнего местного жителя за покушение на убийство.

- В своем доме в селе Фурмановка мужчина пил вместе с 49-летним родным дядей. В ходе застолья они поругались и племянник кухонным ножом попытался зарезать родственника, нанеся удары в грудь, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Однако сестра злоумышленника спасла потерпевшего и вызвала «скорую». Мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением грудной клетки слева и тотальным пневмотораксом слева. Медики сумели его спасти.

Точку в этом деле поставит суд.

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