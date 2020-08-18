Водители автобусов устроили 30 ДТП в Саратовской области

В Саратовской области за семь месяцев 2020 года водители пассажирского транспорта устроили 30 ДТП, в которых пострадали 49 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции, с 19 по 29 августа пройдет второй этап профилактического мероприятия «Автобус — 2020». В этот период сотрудники ГИБДД будут проверять транспорт вместимостью от шести до восьми человек.

Особое внимание уделят проверкам лицензий и автобусов на межрегиональных, междугородних и международных перевозках.

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