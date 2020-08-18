Стрелюхин устроил разнос московским подрядчикам реконструкции цирка в Саратове

Александр Стрелюхин провел планерку в цирке Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин сегодня, 18 мая, провел планерку в саратовском цирке.

Напомним, накануне объект посещал губернатор Валерий Радаев, который остался недоволен темпами работ.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Александр Стрелюхин встретился с Андреем Ивановым, заместителем руководителя подрядной организации – ООО «Равелин» (Москва).

Тот заверил председателя правительства Саратовской области, что на работе сегодня уже занят 81 рабочий. Однако Александр Стрелюхин считает, что их число должно быть увеличено как минимум до 200.

- Готовности никакой нигде нет. Здесь должно работать минимум 200 человек, и организована двухсменная работа и в будние дни, и в субботу, и в воскресенье. Будем выходить на федеральное руководство и инициировать совещание с вашим заказчиком и Росгосцирком. Приглашайте ваших руководителей, иначе вы этот объект сорвете, – потребовал Стрелюхин.

Количество рабочих на объекте должно быть увеличено Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Он напомнил, что реконструкция цирка находится на личном контроле губернатора.

- К сожалению, отношение генподрядчика оставляет желать лучшего. Фронт работ большой, это уникальное здание, одна из визитных карточек центра Саратова. Нужно соблюсти все нормы и правила, но на объекте работает слишком мало человек. Поэтому мы вышли на федеральный уровень, ждем здесь представителей Минкультуры РФ, – заявил председатель правительства.

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