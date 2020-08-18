Мечтающая о море жительница Саратова поверила мошенникам и осталась без отдыха

Жительница Саратова не смогла уехать в Алушту Фото: Екатерина Семенова

Жительница Саратова мечтала об отпуске на морском побережье. Однако стала жертвой мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 49-летняя саратовчанка нашла подходящий пансионат в Алуште через интернет.

Гражданка на сайте забронировала номер в пансионате «Кристалл» и перевела на счет 29 тыс. рублей. В качестве подтверждения она получила ваучер по электронной почте.

Женщина начала собираться в отпуск, но незадолго до поездки вновь попыталась зайти на сайт пансионата — однако того уже не существовало.

Как позже установила полиция, в интернете нашлись и другие отзывы о «Кристалле». Обманутые люди сообщали, что это мошенники.

По данному факту начата проверка.

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