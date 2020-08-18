В Саратове дама потеряла деньги и не получила собачку

В Саратове женщина попыталась купить щенка французского бульдога у мошенников.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 38-летняя женщина нашла объявление о продаже щенка в интернете. Стоимость питомца составила 13,5 тыс. рублей.
Потенциальная покупательница связалась с «заводчиком», выяснила подробности о возрасте, здоровье и характере щенка и согласилась на «безопасную сделку». Для этого она перешла по присланной ссылке и ввела данные банковской карты. После этого с ее счета списали 13 тыс. 790 рублей.
Щенка она так и не получила.
Полиция возбудила уголовное дело.
Правоохранители предупреждают об опасности купли-продажи в интернете. Очень важно сохранять бдительность и не сообщать данные банковских карт.
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