В Саратове такси и грузовик провалились в яму с водой

Фото из соцсетей

Сегодня, 18 августа, в заполненную водой яму на перекрестке Рахова и Посадского в Саратове провалились машины.

Одним из попавших в беду оказался таксист. Капот автомобиля почти полностью оказался в воде.

Задними колесами в яму угодила фура.

Фото из соцсетей

Очевидцы поспешили заснять этот момент и выложить в соцсети. Один из постов с фотографиями набрал чуть больше десяти комментариев. В основном люди подшучивают над случившемся. Петр Фатеев описал ситуацию, как залечь на дно в Саратове.

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