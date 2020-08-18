Вячеслав Володин опубликовал видео со своим котом Барсиком

Вячеслав Володин и его кот Барсик
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин опубликовал видео со своим домашним питомцем — котом Барсиком.
Запись появилась в группе сторонников Володина в соцсети Instagram. В минутном ролике Вячеслав Володин рассказал о своем любимце: черный кот с желтыми глазами добрый и ласковый.
- Он очень умный, любит ходить рядом и на прогулках всегда следует за хозяином, — поделился спикер Госдумы.
По его словам, кот без изъянов, но с одним недостатком — любит охотиться на птичек. С этой привычкой пытались бороться, но охотничьи инстинкты животного берут вверх.
Известно, что Барсику семь лет.
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