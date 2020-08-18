Катки в Саратове готовятся к открытию

Фото из Instagram Александра Абросимова
В Саратове открываются катки.
Как сообщил министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов, речь идет о крытых ледовых площадках.
В ФОК «Заводской» началась расконсервация оборудования. Лед будет готов 26 августа.
В Ледовом дворце спорта «Кристалл» расконсервация начнется завтра, а площадка откроется 1 сентября.
В ФОК «Кристаллик» идет ремонт компрессоров по наморозке льда, комплекс начнет работу в октябре.
Также ведутся работы в ФОК имени Коваленко в Балакове, где необходимо заменить теплообменник. Планируется, что это удастся завершить к 28 августа.
- К тренировкам вернутся воспитанники СШОР по хоккею «Кристалл», отделения фигурного катания СШОР «Надежда Губернии», хоккейный клуб «Кристалл» и команды «Ночной Хоккейной Лиги», – рассказал Александр Абросимов на своей странице в Instagram.
Ранее он заявил о сроках возобновления работы бассейнов.
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