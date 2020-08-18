Катки в Саратове готовятся к открытию

Фото из Instagram Александра Абросимова

В Саратове открываются катки.

Как сообщил министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов, речь идет о крытых ледовых площадках.

В ФОК «Заводской» началась расконсервация оборудования. Лед будет готов 26 августа.

В Ледовом дворце спорта «Кристалл» расконсервация начнется завтра, а площадка откроется 1 сентября.

В ФОК «Кристаллик» идет ремонт компрессоров по наморозке льда, комплекс начнет работу в октябре.

Также ведутся работы в ФОК имени Коваленко в Балакове, где необходимо заменить теплообменник. Планируется, что это удастся завершить к 28 августа.

- К тренировкам вернутся воспитанники СШОР по хоккею «Кристалл», отделения фигурного катания СШОР «Надежда Губернии», хоккейный клуб «Кристалл» и команды «Ночной Хоккейной Лиги», – рассказал Александр Абросимов на своей странице в Instagram.

Ранее он заявил о сроках возобновления работы бассейнов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.