Тепло, но ветрено и туманно: метеорологи о погоде в среду в Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 19 августа, ожидается теплая погода.

- Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с и порывами до 13 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по данным регионального Гидрометцентра.

Температура днем поднимется до +21…+26 градусов, в Саратове — до +22…+24.

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