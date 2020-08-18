Владелец BMW в Саратовской области задолжал по алиментам сыну 350 тысяч рублей

В Татищевском районе 40-летний мужчина задолжал по алиментам более 350 тыс. рублей.

- Периодически гражданин перечислял деньги на содержание сына, но в мае 2020 года выплаты прекратились. Личные приемы у приставов должник игнорировал, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

В отношении мужчины составили административный протокол и арестовали автомобиль BMW.

Если неплательщик не погасит долг — иномарку продадут.

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