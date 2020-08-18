Прокуратура: посетителям ТЦ «Покровск» угрожает опасность

Торговый центр расположен слишком близко от АЗС
Фото: Александр Уриевский
В Энгельсе Саратовской области прокуратура нашла нарушения в ТЦ «Покровск».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, установлено, что расстояние между зданием ТЦ и автозаправочной станцией «Онтарио» менее 25 метров, как предписывает законодательство о пожарной безопасности.
Таким образом, возможный пожар на АЗС будет угрожать жизни и здоровью посетителей торгового центра.
Ранее руководство ТЦ «Покровск» уже привлекали к административной ответственности за нарушения пожарной безопасности. Однако они до сих пор не устранены, отметили в ведомстве.
В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности по эксплуатации здания и помещений ТЦ. Заявление было удовлетворено, торговый центр закрыт до устранения нарушений.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
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