Валерий Радаев потребовал открыть для саратовцев пешеходную зону у цирка

Пешеходную зону будут поэтапно открывать Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Валерий Радаев поручил постепенно открывать для жителей пешеходную зону рядом с цирком.

Накануне глава региона посетил объект и проверил ход работ. Напомним, «КП-Саратов» писала, что он остался недоволен темпами реконструкции цирка и обустройства пешеходной зоны.

Сейчас идут работы в сквере у кинотеатра «Победа», завершается обустройство Аллеи Роз. Цветники начнут высаживать через неделю.

- Нельзя тянуть с этим объектом. Как только строители заканчивают какую-то часть пешеходной зоны – сразу делайте ее благоустройство и открывайте для саратовцев, – потребовал Валерий Радаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.