Валерий Радаев потребовал открыть для саратовцев пешеходную зону у цирка

Пешеходную зону будут поэтапно открывать
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Губернатор Валерий Радаев поручил постепенно открывать для жителей пешеходную зону рядом с цирком.
Накануне глава региона посетил объект и проверил ход работ. Напомним, «КП-Саратов» писала, что он остался недоволен темпами реконструкции цирка и обустройства пешеходной зоны.
Сейчас идут работы в сквере у кинотеатра «Победа», завершается обустройство Аллеи Роз. Цветники начнут высаживать через неделю.
- Нельзя тянуть с этим объектом. Как только строители заканчивают какую-то часть пешеходной зоны – сразу делайте ее благоустройство и открывайте для саратовцев, – потребовал Валерий Радаев.
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