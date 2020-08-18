Бассейн «Саратов» могут открыть в сентябре

Бассейн «Дельфин» в Ленинском районе Саратова откроется 1 октября. Там сейчас меняют запорную арматуру и ремонтируют трубопровод.

- Вопрос о возобновлении в сентябре работы бассейна «Саратов» прорабатывается с городской администрацией. До 1 сентября профилактические работы ведет ПАО «Т Плюс», после этого начнется заливка и подготовка, — рассказал на своей странице в Instagram министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.

В регионе уже работает 21 бассейн: в Саратове, Балакове, Пугачевском, Татищевском и других районах. Всего их 77, некоторые находятся на территориях учебных заведений. По словам Абросимова, большинство откроются 1 сентября вместе с началом занятий в школах и вузах.

При этом спортшколы обязаны в своей работе соблюдать предписания Роспотребнадзора.

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