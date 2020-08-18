Сын до смерти забил мать в селе под Саратовом

В Марксовском районе Саратовской области будут судить 46-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, от чего она скончалась.

По версии следствия, мать с сыном проживали в частном доме села Семеновка. При этом мужчина большую часть времени проводил в пьянстве с односельчанами, а дома появлялся редко.

В один из визитов с 5 по 14 июня он вернулся и затеял ссору с 66-летней женщиной. Сын избил мать кулаками по голове, и в следующие дни состояние потерпевшей постоянно ухудшалось. Однако врачей мужчина не вызвал. 16 июня он вновь пришел домой и узнал от соседки, что его мать умерла.

Причиной смерти стала тупая травма головы.

Свою вину мужчина признал. Дело передано в суд.

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