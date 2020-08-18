Саратовские таможенники изъяли на почте 804 капсулы с наркотиками

Фото пресс-службы Саратовской таможни
Сотрудники Саратовской таможни изъяли на почте в Пензенской области более 250 граммов наркотика.
- На имя одного из жителей Пензы пришло международное почтовое отправление из Казахстана. В бандероли было 804 капсулы средства для похудения, которые содержали сибутрамин, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни.
На жителя Пензы завели дело за контрабанду сильнодействующих веществ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.