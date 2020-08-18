Саратовские таможенники изъяли на почте 804 капсулы с наркотиками

Фото пресс-службы Саратовской таможни

Сотрудники Саратовской таможни изъяли на почте в Пензенской области более 250 граммов наркотика.

- На имя одного из жителей Пензы пришло международное почтовое отправление из Казахстана. В бандероли было 804 капсулы средства для похудения, которые содержали сибутрамин, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни.

На жителя Пензы завели дело за контрабанду сильнодействующих веществ.

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