За сбитого насмерть пешехода молодому водителю из Романовки увеличили срок

В Саратовской области 19-летнему жителю Романовского района увеличили срок за смертельный наезд на пешехода после апелляции гособвинителя.

- Ночью 23 ноября 2019 года парень за рулем ВАЗ-2107 ехал по одной из улиц Романовки со скоростью 73 км/ч. Увидев пешехода, он не смог остановиться, решил его объехать, вырулил на встречку, но все же сбил мужчину. Тот скончался на месте, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Парня отправили на год в колонию-поселение и на столько же запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством 28 мая 2020 года. Приговор вынес Балашовский райсуд.

Гособвинитель не согласился с наказанием, посчитав его слишком мягким и подал жалобу. Суд апелляционной инстанции выслушал доводы и решил ужесточить срок лишения свободы до двух лет.

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