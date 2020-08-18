В Энгельсском райсуде будут судить бывшего сотрудника за мошенничество

В Саратовской области будут судить 44-летнего жителя Энгельсского района. Его обвиняют в мошенничестве и покушении на него.

- Следствие считает, что в конце августа 2019 года мужчина помогал своей знакомой в сделке купли-продажи ее квартиры. Он получил от покупателей деньги и у терминала подменил часть пятитысячных купюр на более мелкие, чтобы женщина подумала, что объем купюр остался прежним. Таким образом, он передал ей на 240 тыс. рублей меньше, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Также в ноябре 2019 года злоумышленник, будучи администратором Энгельсского районного суд, получил от знакомой деньги за то, чтобы переквалифицировать действия ее сына на менее тяжкий состав преступления.

Женщина действовала под контролем оперативником, поэтому передала мужчине не только купюры, но и муляжи. Общая сумма составила 1 млн рублей.

Гражданина разоблачили региональные ФСБшники. Дело будет рассматривать Энгельсский районный суд.

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