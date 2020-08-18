Ночью на саратовской трассе сгорела «Газель»

В селе Воскресенское Саратовской области ночью горел автомобиль «Газель».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел около часа ночи на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград.

На место выезжали четыре человека личного состава. Площадь возгорания составила шесть кв. метров.

Предварительной установлено, что причиной могла стать неправильная эксплуатация транспортного средства.

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