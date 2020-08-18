Дело о коррупции в саратовском вузе направлено в суд

В Саратове прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о коррупции в одном из вузов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, обвиняемым является 42-летний доцент кафедры учебного заведения.

По версии следствия, в сентябре 2019 года он получил 28 тыс. рублей от студента пятого курса за оценку в зачете. Аналогичное преступление было совершено в период с февраля по май 2020 года. Тогда он получил от того же студента уже 30 тыс. рублей за зачет по производственной преддипломной практике и за написание отчетов по ней и диплома.

Уголовное дело направлено в Кировский райсуд.

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