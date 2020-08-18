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В Кировском районе Саратова горят гаражи

Ранним утром пожарные потушили баню
Ольга СимоноваОльга СимоноваОльгаСимонова
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На улице Бирюзова горят два гаража. Фото очевидца

На улице Бирюзова горят два гаража. Фото очевидца

В Кировском районе Саратова сегодня, 18 августа, пожарные выезжали тушить баню и гаражи.

- В 05:27 поступил сигнал о возгорании частной бани на Краснокутской улице. На место выезжали восемь человек и две единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Предварительная причина — несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования.

Также ЧП случилось на улице Бирюзова. Сигнал о загорании двух гаражей поступил в 11:04. На месте работают два пожарных расчета.

На улице Бирюзова работают два пожарных расчета. Фото очевидца

На улице Бирюзова работают два пожарных расчета. Фото очевидца

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