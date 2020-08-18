Полиция не стала задерживать участников массового мероприятия в Энгельсе

Участники не соблюдали социальную дистанцию Фото: Александр Уриевский

Массовое мероприятие в Энгельсе Саратовской области сегодня, 18 августа, прошло с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Как убедился корреспондент «КП-Саратов», на церемонию открытия мемориального комплекса в Летном городке собрались десятки человек. При этом многие из них были из группы риска — явно старше 65 лет. Напомним, для них еще сохраняется режим самоизоляции.

При этом практически не было замечено людей в масках. Социальную дистанцию также мало кто соблюдал.

Безопасность на мероприятии охраняли сотрудники полиции, которые не стали препятствовать нарушителям запретов. Единственное, что было сделано – объявление о необходимости сохранять дистанцию и надеть маски.

В мероприятии приняли участие председатель регионального отделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов и депутат областной думы, координатор проекта «Историческая память» Юлия Литневская. Она напомнила собравшимся, что мемориальный комплекс удалось реконструировать при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

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