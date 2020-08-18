Житель Аткарска признался в убийстве знакомого

В Аткарске Саратовской области 24-летнего местного жителя обвиняют в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину молодой человек признал полностью.

По версии следствия, 15 августа он с приятелем пришел в гости к 38-летнему знакомому на улицу Некрасова. Во время застолья между хозяином и гостем вспыхнула ссора. 24-летний мужчина зарезал оппонента кухонным ножом — он бил его в грудь и шею.

После этого злоумышленник скрылся, но впоследствии был задержан и арестован.

Расследование продолжается.

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