Жительница Саратова лишилась 16 тысяч рублей при продаже аккаунта в игре

В Саратове 25-летняя жительница Заводского района нарвалась на мошенников, решив продать аккаунт мужа в игре «Снайпер-Арена».

- Продавец установила цену в 15 тыс. рублей и нашла в соцсети якобы покупателя. Представившийся Алексеем мужчина согласился купить учетную запись, но, по его словам, минимальный доступный перевод с его карты составляет 31 тыс. рублей. Поэтому он уговорил гражданку перевести ему сначала 16 тыс. рублей. Доверчивая женщина совершила перевод и попала в лапы мошенника — злоумышленник перестал отвечать, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД России по Саратову.

Полицейские возбудили дело и просят граждан быть бдительными при общении с неизвестными в интернете. Нельзя переводить деньги незнакомцам.

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