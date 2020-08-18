В Энгельсе торжественно открыли мемориал героям-авиаторам

В Энгельсе открыли мемориальный комплекс героям авиации Фото: Александр Уриевский

В Летном городке Энгельса сегодня, 18 августа, открыли мемориальный комплекс «Слава героям-авиаторам».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», состоялась торжественная церемония в рамках патриотической акции «Память жива!». Она была посвящена также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню авиации.

На церемонию пришли ветераны и жители Летного городка Фото: Александр Уриевский

Изначально мемориальный комплекс был воздвигнут в 60-е годы прошлого века на средства жителей микрорайона, семей летчиков. Он стал центром проведения патриотических акций, местом встреч однополчан и пилотов-сокурсников. Но в 90-е годы комплекс был разрушен.

На открытии акции рассказали историю воссоздания мемориала. Полковники-авиаторы в отставке предложили вернуть прежний вид комплексу. Было собрано 10 тыс. подписей, которые передали в Совет ветеранов дальней авиации.

Жители собрали подписи для восстановления мемориального комплекса Фото: Александр Уриевский

Отдельным элементом мемориала стал памятник Марине Расковой — знаменитой летчице, командиру женских авиационных полков.

Памятник Марине Расковой Фото: Александр Уриевский

- Подчеркну, что все благодаря здесь присутствующим и тем, кто не смог сегодня быть из-за коронавируса, — сказал ведущий мероприятия.

На церемонии состоялась символическая передача боевого знамени от ветеранов нынешнему поколению военных авиаторов. Ее возглавил Евгений Федяев, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, почетный гражданин Энгельса. Он является одним из авторов обращения о восстановлении мемориала.

Состоялась передача боевого знамени Фото: Александр Уриевский

Также прошел молебен, состоялось освящение мемориального комплекса.

Напомним, поддержку в восстановлении мемориального комплекса в Энгельсе оказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он курировал проект с самого начала и неоднократно приезжал, чтобы лично посмотреть на ход работ.

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