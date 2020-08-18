Двое преступников из Энгельса оплатят лечение своей жертвы

Житель Энгельса попал в больницу после нападения двух злоумышленников.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 29 и 32-летнего мужчин признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Пострадавший был госпитализирован в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1. На его лечение из фонда ОМС затратили более 33 тыс. рублей.

Прокуратура города подала в суд иск о возмещении этих средств с преступников. Сумма компенсации была с них взыскана в полном объеме.

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