Саратов завершает первый этап программы расселения аварийных домов

Дома для переселенцев возводятся в Заводском районе Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев лично проверил ход строительства домов для переселенцев из аварийного жилья.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он побывал в Заводском районе, где ведется строительство четырех объектов.

Это дома на улицах Огородная, Артезианская и 5-м Динамовском проезде.

На 5-м Динамовском проезде будет возведен девятиэтажный дом, где будут 162 однокомнатные квартиры. Сейчас там ведется внутренняя отделка. Планируется, что объект сдадут к 30 сентября.

- Этим домом мы завершаем первый этап программы переселения в Саратове. После его сдачи в сентябре рядом будут построены два дома на 324 квартиры для переселенцев за счет резервного фонда, — отметил Валерий Радаев.

Валерий Радаев поставил задачу уложиться в срок Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Еще два дома строятся на пересечении улиц Артезианская и Огородная. В них в общей сложности будут 400 квартир.

Ранее губернатор раскритиковал Минстрой за низкие темпы реализации программы.

- У Саратова самый большой объем по переселению из аварийного жилья. Сейчас завершаем первый этап, уже пришли деньги из резервного фонда. Впереди еще второй и третий этап. Мы взяли на себя повышенные обязательства, так что темпы не снижаем, задача — уложиться в срок, — подчеркнул Валерий Радаев.

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