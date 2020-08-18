Почти 15 тысяч семей Саратовской области получают каждый месяц выплаты на первенца

В Саратовской области почти 15 тыс. семей назначена ежемесячная выплата на первого ребенка, из них 1,7 тыс. граждан получают деньги на детей, рожденных в 2020 году.

- Ежемесячная выплата составляет 9 708 рублей. Ее можно оформить в учреждениях соцподдержки или МФЦ. Деньги выделяются в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и соцзащиты.

Выплату назначают до достижения ребенком трех лет и тем семьям, в которых среднемесячный доход на каждого члена семьи за год не превышает 20 552 рублей.

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