В столкновении двух иномарок пострадали водительница и пассажирка

Фото ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова ночью столкнулись Mitsubishi Lancer и Mercedes-Benz E-Class E 220.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла около половины первого ночи на улице 1-й Елшанский тупик (поселок Поливановка).

По предварительной версии, 25-летняя женщина за рулем японского авто не справилась с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с немецким автомобилем, которым управлял 26-летний мужчина.

Фото ГИБДД по Саратову

В аварии пострадала водительница и 19-летняя пассажирка Mitsubishi Lancer. Обоих госпитализировали.

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