Lada Vesta протаранила Megane и Duster на Рижской

На улице Рижская в Саратове вечером 17 августа столкнулись два автомобиля Renault и одна Lada Vesta.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Рижская, напротив дома №20.

По версии следствия, в 17:10 женщина за рулем отечественного авто нарушила правила проезда перекрестков. «Веста» столкнулась с автомобилем Renault Megane, которым управлял 49-летний водитель, а также автомобилем Renault Duster под управлением 56-летней женщины.

В аварии пострадала 49-летняя пассажирка Renault Megane.

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