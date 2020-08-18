В тройном ДТП на трассе под Саратовом пострадал четырехлетний ребенок

В Лысогорском районе Саратовской области вчера поздно вечером, 17 августа, случилось ДТП, в котором пострадал ребенок.

- В 23:00 на 683-м км трассы Р-22 «Каспий» автодороги М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань при подъезде к Саратову 69-летний водитель Kia Carens не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в полуприцеп МАЗ-9758-30 на грузовике, который вел 40-летний шофер, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

От удара минивэн отлетел на встречку и врезался в Skoda Octavia, за рулем которого был 34-летний мужчина.

Ни один из водителей в больницу не попал. Госпитализировали только четырехлетнего ребенка из Skoda Octavia.

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