Валерий Радаев остался недоволен работами на саратовском цирке

Валерий Радаев побывал на месте реконструкции саратовского цирка Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Темпы ремонта цирка и пешеходной зоны не устроили губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, накануне он посетил объекты, чтобы проверить, как идет строительство и реконструкция.

Визит состоялся вечером, и Валерий Радаев отметил, что в это время в цирке работает мало строителей.

- Что сделано за неделю — это для одного дня работа. Здесь ничего не мешает делать работы более интенсивно. На этот объект необходимо пригласить руководство из Москвы, которое является заказчиком объекта. Иначе цирк в срок такими темпами не сдадим, — считает губернатор.

Темпы работ не удовлетворили губернатора Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Темпы работ на пешеходной зоне рядом с цирком также не удовлетворили главу региона. Сейчас идет благоустройство сквера у кинотеатра «Победа», близится к завершению обустройство Аллеи роз.

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