Судью Арбитражного суда в Саратове заподозрили в получении четырех млн рублей

В Саратовской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении судью Арбитражного суда.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие полагает, что в июле 2017 года судья получил четыре млн рублей. Деньги были переданы через посредника — адвоката Саратовского областной коллегии адвокатов, который был осужден в 2019 году. Один из бизнесменов пытался таким образом повлиять на решение по делу, которое рассматривалось в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.

По версии следствия, судья никак не мог повлиять на исход суда, да и не собирался этого делать, а похитил средства.

Передача взятки проходила под наблюдением оперативников УФСБ региона.

Сейчас расследование дела поручено Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации.

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