В Саратове разрешили открыть аттракционы

В Саратовской области разрешено работать аттракционам.
Как сообщили «КП- Саратов» в оперативном штабе, получено разрешение от Роспотребнадзора.
- Мы вместе подробно проработали возможные риски и решили открыть эти развлечения для детей. Впереди еще половина августа и весь сентябрь, у семей будет время покатать детей на каруселях и качелях. Считаю принятое решение правильным и важным, — отметил председатель правительства Александр Стрелюхин.
На аттракционах саратовцам предписано быть в масках и соблюдать дистанцию.
Возобновить работу парки развлечений смогут завтра, 18 августа.
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