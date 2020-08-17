В Саратовской области мастер и его помощник не признались в смерти подчиненного

В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мастера и его 34-летнего помощника. Обоих обвиняют в нарушении правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что днем 14 декабря 2019 года 25-летний сотрудник коммерческой организации на высоте демонтировал желоб циркуляционной системы буровой установки в одном из сел Перелюбского района. Мастер не стал контролировать, как его подчиненный использует средства индивидуальной защиты, работы по строповке бурового оборудования, а также допуск к производству работ на высоте, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

В связи с этим мужчина упал на землю и вскоре скончался от тупой травмы головы.

Мастер и его помощник не признали вину. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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