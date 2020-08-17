Радаев раскритиковал зампредов за просчеты в реализации соцпрограмм

Фото пресс-службы главы региона

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами регионального правительства.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, он высказал им критические замечания за просчеты в реализации социально важных проектов, а также поставил задачу усилить персональную ответственность.

- Нужно сделать выводы из ситуации, которая сложилась по исполнению программы обеспечения горячим питанием младших школьников, а также по низкой стоимости квадратного метра. Всеми процессами, связанными с нормативами, с привязкой к конкретным цифрам, надо управлять. Это касается не только квадратных метров, но и миграционных потоков, и демографии, и занятости, — заявил Радаев.

Он назвал объемы финансирования программ максимальными, их необходимо, по словам главы региона использовать эффективно, а критику председателя ГД обозначил справедливой.

- Мы слышим нарекания от тех, кто должен получить свои квартиры, — дети-сироты, многодетные семьи, переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Из сложившейся ситуации все зампреды, председатель правительства должны сделать выводы, — отметил Радаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.