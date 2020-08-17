В Саратовской области женщину оштрафовали на 7,5 тысячи рублей за поход в магазин без маски

Жительницу села Балтай Рогову Л. А. оштрафовали за поход в магазин без маски.

- Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Базарно-Карабулакского суда.

За повторное нарушение гражданке назначили наказание рублем. Она должна отдать в казну 7,5 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.