В Саратове перестали ходить троллейбусы трех маршрутов

В Саратове сегодня, 17 августа, перестали ездить троллейбусы трех маршрутов.

- Из-за ремонта энергетиков «Т Плюс» на перекрестке Большой Казачьей и Степана Разина остановились троллейбусы №№2, 2А и 16, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Однако сегодня начали ходить «рогатые» по маршруту №4. Движение было приостановлено из-за коммунальных работ на перекрестке Чернышевского и Провиантской.

Напомним, также около шести часов по сокращенному маршруту ходили трамваи №11.

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