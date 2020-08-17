Неделю в Саратове продержится теплая погода

В Саратове всю неделю, с 17 по 23 августа, ожидается теплая погода.

Гидрометцентр России отмечает, что во вторник днем температура будет составлять 23 градуса. Самым теплым днем, по прогнозу синоптиков, окажется среда — тогда будет 25 градусов тепла. Самыми холодными станут четверг и пятница — будет всего +21.

При этом все семь дней не ожидается осадков. В связи с этим в региональном ГУ МЧС напоминают, что в Левобережье по 21 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а в целом по области — высокая пожарная опасность.

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