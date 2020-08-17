В Энгельсе готовится к открытию мемориальный комплекс в Летном городке

В Энгельсе Саратовской области состоится торжественная мемориальная акция «Память жива!».
Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, будет открыт мемориальный комплекс в Летном городке
Начало мероприятий запланировано на 10 часов утра завтра, 18 августа. Напомним, комплекс был воздвигнут благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
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