Сотрудники Рыбнадзора вытащили из Волги под Саратовом утопленника

Тело человека найдено возле острова на Волге Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Воскресенском районе Саратовской области обнаружен утопленник.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашли около острова на Волге, в 3 км от села Усовка.

Утром в понедельник его заметили сотрудники Рыбнадзора. Они достали труп из воды и вызвали полицию. Оказалось, что это 38-летний местный житель.

Следователи СУ СКР прибыли на место ЧП. Осмотр тела показал, что следов насильственной смерти не имеется. Назначена экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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