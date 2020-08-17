В Пугачеве полицейский приехал по вызову из-за громкой музыки получил удар в голову

В Пугачеве Саратовской области возбуждено уголовное дело о насилии в отношении полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 32-летний мужчина.

По версии следствия, вечером 2 августа жильцы частного дома на улице 40 лет Октября в Пугачеве вызвали полицию. Причина в том, что их соседи очень громко включили музыку.

Однако до приезда правоохранителей соседи успели начать драку. Сотрудник полиции попытался им помешать и получил удар по голове от 32-летнего мужчины.

Расследование продолжается.

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