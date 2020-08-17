Почти 700 тонн пшеницы в Саратовской области оказались заражены

В Питерке Саратовской области нашли сотни тонн зараженной пшеницы.

- Поступила заявка на выдачу фитосанитарного сертификата. На этом основании были отобраны образцы продукции. Экспертиза показала, что в партии весом 684 тонны есть семена вредоносного сорняка — горчака ползучего, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по области.

Эту пшеницу запретили вывозить и отправили на подработку.

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