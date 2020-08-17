В Саратовской области 37 зараженных коронавирусом женщин родили детей

37 женщин с коронавирусом стали мамами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Саратовской области за все время пандемии коронавирус был выявлен у 123 беременных.
Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов во время брифинга в Минздраве, 87 из них уже выздоровели.
Еще 36 остаются под наблюдением, а 37 женщин родили ребенка.
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