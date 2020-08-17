В Саратовской области 37 зараженных коронавирусом женщин родили детей

37 женщин с коронавирусом стали мамами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области за все время пандемии коронавирус был выявлен у 123 беременных.

Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов во время брифинга в Минздраве, 87 из них уже выздоровели.

Еще 36 остаются под наблюдением, а 37 женщин родили ребенка.

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