Пропавшая в Саратове женщина была задержана пьяной в порту

Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте
В речном порту Саратова транспортные полицейские задержали женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, 42-летняя женщина была пьяна.
Ее проверили по базе и выяснили, что с 13 августа она находится в федеральном розыске как пропавшая без вести. Был составлен протокол, задержанную передали в полицию.
Еще одна женщина была задержана на станции Саратов-1. В поезде №109 маршрута Санкт-Петербург — Астрахань была обнаружена 45-летняя жительница Федоровского района. Она тоже числилась в розыске, но как подозреваемая за продажу алкоголя несовершеннолетним.
Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте
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