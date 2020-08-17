Пропавшая в Саратове женщина была задержана пьяной в порту

Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В речном порту Саратова транспортные полицейские задержали женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, 42-летняя женщина была пьяна.

Ее проверили по базе и выяснили, что с 13 августа она находится в федеральном розыске как пропавшая без вести. Был составлен протокол, задержанную передали в полицию.

Еще одна женщина была задержана на станции Саратов-1. В поезде №109 маршрута Санкт-Петербург — Астрахань была обнаружена 45-летняя жительница Федоровского района. Она тоже числилась в розыске, но как подозреваемая за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

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