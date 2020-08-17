Саратовцам провели экскурсию по квартире, где жил Олег Табаков

В этой квартире раньше жил актер и режиссер Олег Табаков Фото: Ольга Симонова

Саратовцам сегодня, 17 августа, провели экскурсию по квартире, в которой жил актер и режиссер Олег Табаков.

Раньше жилье в доме на пересечении Мирного переулка и улицы Большая Казачья было коммунальным. Семья Табакова занимала две комнаты. Сам Народный артист СССР жил в доме с 1935 по 1953 годы.

Дом построили в 1914 году Фото: Ольга Симонова

Экскурсию провела нынешняя хозяйка квартиры Галина Шевченко. Она рассказала о самой квартире, ее прежних знаменитых жильцах. До Олега Табакова и его семьи в доме с 1914 года жил проректор Саратовского университета Владимир Вормс.

Теперь в квартире — другие люди, но с 1935 по 1953 здесь жил Олег Табаков Фото: Ольга Симонова

Напомним, сегодня прошло открытие мемориальной доски на доме №25 в Мирном переулке.

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