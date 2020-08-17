Кости гигантской доисторической черепахи найдены в Саратовской области

Ученые нашли под Саратовом кости древней черепахи. Фото сайта Ундоровского палеонтологического музея

В Лысогорском районе Саратовской области найдены кости гигантской морской черепахи протостега гигас (Protosrega gigas).

Об этом сообщили специалисты Ундоровского палеонтологического музея из Ульяновской области, которые вместе с учеными Саратовского государственного технического университета провели совместные раскопки.

Раскопки велись специалистами музея и СГТУ. Фото сайта Ундоровского палеонтологического музея

Археологи обнаружили часть черепа с глазницей, фрагменты плеча и пластину панциря.

Найдены фрагменты черепа и скелета черепахи. Фото сайта Ундоровского палеонтологического музея

- Эта черепаха являлась ближайшей родственницей легендарного архелона и была второй по размеру морской черепахой за всю историю Земли. Размах ее ластов составлял более трех метров. Ранее находки остатков протостег делались лишь на территории США и Японии, – рассказали специалисты музея.

Останки ископаемого будут переданы в коллекции Ундоровского палеонтологического музея, музея естествознания СГТУ им. Гагарина Ю.А, а также Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург).

Материалы будут переданы в музеи. Фото сайта Ундоровского палеонтологического музея

Раскопки в Лысогорском районе ведутся уже пять лет.

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