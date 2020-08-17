Кости гигантской доисторической черепахи найдены в Саратовской области

Ученые нашли под Саратовом кости древней черепахи. Фото сайта Ундоровского палеонтологического музея
В Лысогорском районе Саратовской области найдены кости гигантской морской черепахи протостега гигас (Protosrega gigas).
Об этом сообщили специалисты Ундоровского палеонтологического музея из Ульяновской области, которые вместе с учеными Саратовского государственного технического университета провели совместные раскопки.
Раскопки велись специалистами музея и СГТУ. Фото сайта Ундоровского палеонтологического музея
Археологи обнаружили часть черепа с глазницей, фрагменты плеча и пластину панциря.
Найдены фрагменты черепа и скелета черепахи. Фото сайта Ундоровского палеонтологического музея
- Эта черепаха являлась ближайшей родственницей легендарного архелона и была второй по размеру морской черепахой за всю историю Земли. Размах ее ластов составлял более трех метров. Ранее находки остатков протостег делались лишь на территории США и Японии, – рассказали специалисты музея.
Останки ископаемого будут переданы в коллекции Ундоровского палеонтологического музея, музея естествознания СГТУ им. Гагарина Ю.А, а также Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург).
Материалы будут переданы в музеи. Фото сайта Ундоровского палеонтологического музея
Раскопки в Лысогорском районе ведутся уже пять лет.
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