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Улицу в Саратове могут переименовать в честь Табакова

Предложено переименовать улицу Большая Казачья
Ольга СимоноваОльга СимоноваОльгаСимонова
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Татьяна Гаранина

Татьяна Гаранина

О предложении переименовать улицу Большая Казачья в честь Олега Табакова сегодня, 17 августа, после возложения цветов к памятнику актеру рассказала региональный министр культуры Татьяна Гаранина.

- Была озвучена инициатива переименовать Большую Казачью в честь Олега Табакова, - отметила министр.

В честь Олега Табакова в Саратове назван дворец творчества, детская студия в ТЮЗе, площадь напротив театра оперы и балета.

- Чем больше таких уголков будет носить его имя, тем бережнее мы будем к этому относиться, — заявила министр.

Напомним, сегодня на доме в Мирном переулке, который пересекается с Большой Казачьей, была установлена мемориальная доска - здесь жил Олег Табаков.